LAURO – C’e’ qualcosa di più bello che credere e lavorare per rendere realtà la bellezza dei propri sogni? Probabilmente no. Sicuramente una risposta potrà darla Alessio Del Genio, 27 anni, giovane artigiano del marmo a Lauro, dove lavora nell’azienda di famiglia.

Il 20 dicembre è volato fino ad Hollywood per consegnare un busto di marmo al suo “idolo”, Stevie Wonder. Un sogno che come ha raccontato lo stesso Alessio, inseguiva da nove anni. Quelli in cui ogni giorno ha dedicato uno spazio alla realizzazione di quell’incontro con chi è stato la colonna sonora della sua vita.

Alla fine però c’è l’ha fatta e ha raccontato in un lungo post la bellezza di realizzare questo sogno e quando era nato:

“Era il 20 luglio del 2014 , ero a Lucca per il suo concerto, Stevie sul palcoscenico a pochi metri da me, io, impotente di qualsiasi mossa per avvicinarlo! Finito il concerto, rammaricato dell’impossibilità di salutarlo, mi dissi che non mi sarei arreso, che un giorno lo avrei incontrato ed infatti da quel preciso istante di 9 anni fa iniziava a prendere forma nella mia testa e nel mio cuore il mio grande sogno che per tutti era “irrealizzabile”! Ma io sono fatto così, non mi curo dei pensieri altrui…

Ho creduto invece, follemente in me stesso, alle mie idee, al mio grande sogno! Dalla mia parte, pochi sostenitori e nessuna connessione col mondo dell’arte.

Ho fallito tante volte in questi anni, ho imboccato strade pensando che fossero quelle più giuste quando ovviamente mi sbagliavo, ho rischiato anche di mollare tutto, ma alla fine niente mi ha fermato!

Ho avuto una dedizione verso il mio sogno che amo definire “ossessiva”, investendo 9 anni e mezzo della mia vita su me stesso, lavorando ogni singolo giorno con la fame di arrivare dove sono ora ed alla fine, eccomi qui, ad Hollywood, nello studio di Stevie Wonder, ho parlato con lui, l’ho abbracciato, abbiamo persino cantato insieme … la realtà stavolta ha superato il sogno”.

A rilanciare la storia di Alessio ci ha pensato il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione, che ha avuto parole di apprezzamento per il messaggio che il giovane lancia a tutta la sua generazione:

“Alessio Del Genio è figlio della nostra terra- ha scritto Boglione- è un artigiano che lavora nella ditta di famiglia. Ma Alessio è anche un’artista che ha saputo fondere le sue passioni realizzando uno dei suoi più grandi sogni. La sua opera dedicata al grande Stevie Wonder, da oggi si trova in America, nello studio personale del geniale artista e tutto ciò ci rende profondamente orgogliosi e fieri. Ad Alessio, al suo Papà e alla sua famiglia dedichiamo un grande abbraccio e l’augurio di poter realizzare ancora tante opere e grandi sogni”