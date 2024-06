Marketing e promozione per le App: strategie efficaci per raggiungere il tuo pubblico target

Il business dello sviluppo app è in crescita costante. Dalle più recenti stime è emerso che, soltanto nell’ultimo anno, sono state scaricate 230 miliardi circa di app. E le prospettive per il futuro vedono una crescita inarrestabile del fenomeno, con un andamento in costante aumento. Tuttavia, se da un lato queste notizie sono incoraggianti per chi vuole investire in questo settore, c’è però anche un altro lato della medaglia, perché un mercato in così forte espansione significa anche forte concorrenza. Nell’Apple Store e nel Google Play Store, gli utenti hanno la possibilità di scegliere fra milioni di applicazioni, dedicate a vari settori: giochi, intrattenimento, shopping, viaggi, salute, fitness…

Avere un’idea geniale per la creazione di un’app utile e innovativa, e farla sviluppare da esperti programmatori, è solo il primo passo per poter avere successo e guadagnare tramite il download delle app. È infatti fondamentale adottare una adeguata strategia di marketing e promozione per le app.

Definizione del pubblico di destinazione e dei canali di marketing

Per studiare le migliori strategie di marketing e promozione per le App occorre anzitutto fare un’analisi preliminare per definire il pubblico di destinazione.

Stabilendo infatti qual è il proprio target, è possibile definire delle campagne di marketing mirate e di successo.

Per poter definire il proprio pubblico target è necessario partire da ricerche di mercato efficaci, sfruttando strumenti come le analisi dei social media, sondaggi online ed anche piattaforme come Google Trends, che forniscono utili informazioni.

Identificare i profili dei clienti è inoltre essenziale per mettere a punto strategie di marketing personalizzato. I profili, infatti, variano in base a vari fattori: età, geolocalizzazione, interessi, etc… Sulla base di questi elementi, è possibile creare campagne promozionali ad hoc per ciascun gruppo di utenti.

Inoltre, poiché, in genere, ogni app offre vari servizi, è anche possibile creare campagne personalizzate, che veicolano messaggi specifici a seconda delle preferenze degli utenti.

Come meglio andremo a vedere più nello specifico più avanti, è possibile promuovere la propria app attraverso vari canali promozionali. Nell’ambito del digital marketing, le app mobili possono essere promosse attraverso i social, un sito internet, un blog, così come anche impostando campagne pubblicitarie a pagamento destinate ad una specifica fascia di pubblico, ed anche appoggiandosi agli influencer. Ogni canale di promozione ha caratteristiche proprie e, come tale, offre specifici vantaggi.

Per promuovere le app, nonostante il digital marketing sia sicuramente la corsia preferenziale, non vanno esclusi a priori i canali di marketing tradizionale.

Senza inoltre dimenticare di redigere un comunicato stampa sulla propria app ed inviarlo ai giornalisti delle testate specialistiche di settore, sia cartacee che online, così come pure ai blogger di settore.

Utilizzo di social media e influencer per promuovere l’app

Oggigiorno, più di 3,5 miliardi di persone usano i social. Ecco perché è di fondamentale importanza promuovere e pubblicizzare la propria app tramite i social media. I social media sono infatti un mezzo che ti permette di connetterti in maniera diretta col tuo pubblico target, e coinvolgerlo in maniera più personale. Ovviamente, la scelta dei social da utilizzare dipenderà principalmente dal target di riferimento, e quindi dal tipo di pubblico che si vuole raggiungere.

Se la nuova app realizzata si rivolge all’utente privato, andrà promossa principalmente su Facebook e Instagram, mentre se si tratta di un prodotto di nicchia, che può essere utile ad aziende e/o professionisti, allora è meglio puntare sulla promozione su LinkedIn o Twitter.

Una volta scelti i canali social più adatti, sarà quindi necessario creare un profilo ad hoc e pubblicare contenuti utili, interessanti ed accattivanti, con cadenza regolare, oltre a creare campagne Adv.

Per far sì che gli utenti si affezionino al tuo brand e ne riconoscano la awareness, occorre generare contenuti di valore, che invoglino gli utenti a seguirti.

Inoltre, è altrettanto importante mostrarsi attivi, rispondendo alle domande e moderando i commenti, così come partecipando alle conversazioni sui gruppi.

Sempre in ambito social, un’altra strategia utile ed efficace per raggiungere una determinata fascia di pubblico è quella di investire nell’influencer marketing. Ci si può avvalere di questa tecnica promozionale ovviamente quandol’app è già pronta e messa sul mercato. L’influencer selezionato dovrà fare dei contenuti (post, video, reels e storie) in cui si mostrerà mentre utilizza l’app in questione, descrivendone caratteristiche e funzioni, ed ovviamente invitando i suoi followers a scaricare l’app. Ecco quindi perché, anche la scelta del personaggio di punta prescelto, è un momento assai cruciale nell’ambito della promozione dell’app. Occorre infatti selezionare un influencer i cui follower rientrino esattamente nel tuo target di destinazione. L’influencer marketing ha un costo che può variare in base al personaggio prescelto. A seconda del budget che si ha a disposizione, è quindi possibile scegliere tra:

nano influencer, che hanno un minimo di 1.000 persone fino ad un massimo di 10.000

che hanno un minimo di 1.000 persone fino ad un massimo di 10.000 micro influencer , con un seguito che va da 10 a 100mila follower

, con un seguito che va da 10 a 100mila follower macro influencer , che hanno da 100 a 500mila follower

, che hanno da 100 a 500mila follower mega influencer, con milioni di follower

Strategie di ASO (App Store Optimization) per migliorare la visibilità dell’app store

Per migliorare la visibilità di una nuova app nell’app store, dopo la fase di sviluppo app Android, occorre fare un buon lavoro di ASO, acronimo che sta per “App Store Optimization”. Si tratta dell’ottimizzazione delle app per gli app store, e permette così alle app di comparire fra i risultati di ricerca degli utenti in maniera adeguata e pertinente. Semplificando, possiamo dire che l’ASO è, per gli app store, quello che è la SEO per il web.

L’ottimizzazione ASO riguarda vari aspetti:

nome dell’app : deve essere originale ma, al tempo stesso, anche facile da ricordare

: deve essere originale ma, al tempo stesso, anche facile da ricordare keyword : devono essere in quantità limitata ed inserite nel testo in maniera pertinente, evitando il keyword stuffing

: devono essere in quantità limitata ed inserite nel testo in maniera pertinente, evitando il keyword stuffing descrizione : deve spiegare bene le caratteristiche dell’app per saperne trasmettere il valore, persuadendo così gli utenti a scaricarla, e va costantemente aggiornata

: deve spiegare bene le caratteristiche dell’app per saperne trasmettere il valore, persuadendo così gli utenti a scaricarla, e va costantemente aggiornata immagini: le funzionalità di un’app vanno mostrate anche graficamente, magari anche attraverso video esemplificativi. Di certo, un ruolo di rilievo lo ha la scelta dell’icona che deve essere accattivante, identificativa e facilmente identificabile. Inoltre, per migliorare il posizionamento della tua app nell’app store sono molto importanti anche i file descrittivi e i tag alt

Altri elementi che rientrano fra le varie strategie di ASO per migliorare la visibilità dell’app store sono:

il numero di utenti che arrivano all’app attraverso un backlink

recensioni e valutazioni

aggiornamenti

download ed engagement

Creazione di contenuti coinvolgenti e strategie di pubblicità online

Fra le strategie di marketing per la promozione di un’applicazione rientra anche la creazione di contenuti di qualità, ottimizzati SEO. Il primo passo fondamentale per far conoscere la propria app è quindi quello di creare un sito web ben ottimizzato, con una sezione blog, dove periodicamente vengono proposti articoli che possono interessare gli utenti in target.

Una strategia promozionale che risulta essere tutt’oggi ancora molto valida ed efficace è l’email marketing. Dopo aver raccolto una serie di indirizzi di potenziali clienti, occorre inviare periodicamente delle newsletter relative agli articoli del blog, con l’invito all’azione (call to action) di scaricare l’applicazione. Dopo il download, è bene inviare una breve mail di ringraziamento.

Restando nell’ambito della creazione di contenuti coinvolgenti per promuovere una nuova app, una soluzione utile e molto efficace è rappresentata da brevi video dimostrativi, della durata di circa 30 secondi, in cui illustri che cos’è la tua app, a cosa serve e come funziona. Per raggiungere una fascia di utenti sempre più ampia, il video andrà pubblicato, oltre che nello Store, anche sul sito web, sulle pagine social e su Youtube.

Per promuovere un’app, raggiungendo il tuo pubblico di destinazione e aumentando i download dell’app, sono molto valide anche le strategie di pubblicità online. È possibile investire in campagne pubblicitarie a pagamento sui motori di ricerca (SEM) e in pubblicità display. Se si vuole provare ad investire su questa forma di strategia promozionale, è essenziale stabilire preventivamente un budget, in modo da riuscire ad avere il miglior ritorno. La promozione dell’app tramite la pubblicità a pagamento può essere fatta anche tramite i social. Le ads sui social, infatti, offrono l’opportunità di raggiungere un target specifico e ben definito, che possa realmente essere intenzionato a fare il download dell’app.

Monitoraggio delle metriche e ottimizzazione continua della strategia di marketing

Dopo aver messo in atto alcune strategie di marketing per promuovere la tua nuova app, è fondamentale che tu provveda poi a misurare il successo di tali iniziative di marketing. Una volta identificati i KPI (gli indicatori chiave di prestazioni), analizzando i dati e monitorando regolarmente i risultati ottenuti, potrai modificare le strategie, ottimizzandole, al fine di migliorare i risultati.

Nel caso specifico delle app, i KPI da monitorare sono: