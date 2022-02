Mario, senzatetto di Venticano, dorme in una baracca: “Sono malato, ho bisogno di aiuto”

Mario Forlini, 46enne di Venticano, inprovincia di Avellino, senza una fissa dimora, affetto da varie patologie, da molto tempo dorme in un prefabbricato abbandonato, al freddo, in condizioni pessime di igiene.

L’uomo, separato dalla moglie, ha tre figli piccoli che non vede da tempo, e, da quando ha perso il lavoro, è finito a vivere in strada. Soffre di diabete, ha un enfisema polmonare, problemi al cuore e soffre di disturbi della personalità.

E’ stato in passato aiutato anche dal Sindaco, dal parroco e da molti abitanti del paese. E’ stato anche ospite della Caritas di Benevento ma a causa dei suoi problemi psicologici si ritrova sempre punto e daccapo a rivivere momenti difficili, situazioni pericolose e di degrado. Mario desidera di poter trovare un posto di lavoro e un piccolo appartamento da affittare. Andrebbe sicuramente seguito costantemente, ci vorrebbe un sostegno psicologico, anche un percorso riabilitativo.

Il giornalista Enzo Costanza ha trovato un tetto provvisorio per Mario, che sarà ospitato per qualche giorno in un appartamento. Ma ora serve l’aiuto degli enti preposti, delle istituzioni oltre che delle persone comuni.

Dopo il servizio si sono attivati anche il Comune di Venticano e i servizi Sociali. Vi terremo informati.

Intanto per aiutare Mario:

Postepay 5333 1711 2361 5870 intestata a Forlini Mario c.f. FRLMRA75E28D390W

