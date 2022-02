Covid, De Luca: “Le mascherine non sono un grosso sacrificio”

“Non è un grande sacrificio. Vorremmo evitare, diversamente dal governo nazionale, finzioni e prese in giro”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, torna sull’ordinanza che conferma l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in Campania, a differenza di quanto deciso dall’Esecutivo.

“Il Governo stabilisce che non è obbligatorio l’uso della mascherina, ma bisogna portarla in tasca e poi metterla in caso di assembramenti. Quando si passeggia in una strada commerciale, come si fa a distinguere l’assembramento dal non assembramento? E’ più semplice indossarla, visto che è obbligatoria sui mezzi di trasporto, nei locali al chiuso e nei negozi”.

Per De Luca è preferibile fare “un gesto di prudenza, superare il periodo di Carnevale e mantenerci tranquilli per evitare di far riaccendere il contagio. Stiamo più tranquilli tutti quanti, tenendo conto che siamo la regione a più alta densità abitativa d’Italia e dunque è bene avere un elemento di prudenza in più”.

“Per quanto riguarda la scuola mi pare che anche qui stiamo uscendo progressivamente da problemi delicati. Non abbiamo condiviso con il ministero alcune scelte, abbiamo contestato l’atteggiamento propagandistico del ministro dell’Istruzione che in una conferenza stampa del 10 gennaio ha detto che in Italia andava tutto bene. Era una comunicazione falsa. Gennaio è stato un caos in tutta Italia. Eppure, nonostante il ministero, ci stiamo avviando anche in quel caso verso la normalità”.