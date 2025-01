Mario, il barista cantante di Avellino, duetta con Gigi D’Alessio su Raiuno e supera il turno

AVELLINO- Mario Peluso, il barista cantante di Avellino più famoso su Tik Tok sbarca sulla rete ammiraglia RAI e nel programma “Dalla strada al palco”, il talent show in onda su Raiuno condotto da Nek e Bianca Guaccero, non solo conquista il pubblico superando con 689 punti il primo turno, cantando “Non mollare mai” di Gigi D’Alessio, ma realizza il suo sogno, duettare con il suo cantante preferito, che attendeva dietro le quinte la fine della sua esibizione. Due performance successive e’ stato superato da un altro concorrente, ma e’ ancora in corsa per la finale del talent show.