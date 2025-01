Al Convitto la solidarietà raccontata dal portavoce Unicef nel mondo Iacomini

AVELLINO- I fondi raccolti nei Mercatini di Natale e nella Tombola Solidale dagli alunni del Convitto all’Unicef. Domani mattina a partire dalle ore 13:00 ci sara’ la Rotonda dell’Istituzione Educativa, con il portavoce dell’UNICEF per l’Italia nel mondo, Andrea Iacomini, che riceverà in quell’occasione i proventi delle vendite, frutto del progetto dei Mercatini di Natale, realizzato dagli Educatori della Scuola Secondaria di I grado con gli alunni della stessa, e della tombolata solidale, organizzata dalla docente Cinzia Favorito, nell’ambito delle iniziative natalizie dell’Istituzione, Natale di Luce. Andrea Iacomini, che ha anche dedicato un libro all’esperienza in giro per il mondo tra i bambini denutriti o costretti a lasciare il loro paese a causa della guerra, in una recente intervista all’Avvenire ha segnalato come: “Nel mondo ci sono 250 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, 87 milioni hanno meno di sette anni. La guerra in Siria in cinque anni ha provocato 5,5 milioni rifugiati, la metà sono bambini, nelle 20 città sotto assedio, senza cibo e acqua, i bambini intrappolati sono quasi quattro milioni”. Un impegno nella tutela dell’infanzia per l’UNICEF nel mondo ed una straordinaria testimonianza, quella che porterà domani al Convitto.