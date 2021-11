Politica Maria Elena De Gruttola nominata Responsabile Nazionale del PSI per le aree interne 8 Novembre 2021

Sabato 6 novembre si è tenuto, ad Ariano Irpino, il congresso cittadino del PSI, alla presenza del Segretario Nazionale on. Enzo Maraio, durante il quale è stato eletto il nuovo segretario cittadino Massimiliano Alberico Grasso.



Il segretario nazionale on. Enzo Maraio durante il suo intervento in chiusura dei lavori, ha condiviso, con i numerosi ospiti intervenuti, lo stato dell’arte del partito a livello nazionale, con le numerose vittorie in diverse città in tutto il territorio italiano. Ha parlato del ruolo cruciale dei partiti in questo difficile momento storico, della necessità di unire le energie

guidati da una visione comune per affrontare tutte le criticità che il paese sta vivendo nel post pandemia. Si è palesata la riproducibilità del “Laboratorio Ariano” che può essere preso a modello per una politica lungimirante ed inclusiva che sia concretamente a servizio delle

comunità.



Il segretario nazionale ha delineato il ruolo cruciale delle aree interne nel PNRR e in tutto quello che avverrà nel prossimo futuro.

Da lui, con grandissimo onore e gratitudine, sono stata nominata e chiamata a coordinare, sul piano nazionale, le politiche del Psi per le aree interne.

Accolgo questo incarico con umiltà e determinazione, ringrazio il segretario nazionale Enzo Maraio che mi ha mostrato la sua fiducia e farò tutto il necessario per non venir meno alle sue attese.



Le condizioni delle aree interne, come l’Irpinia ed il Sannio per restare più vicini a noi, ma di tutte le aree appenniniche o che si trovano distanti dalle aree metropolitane, stanno avendo un’evoluzione sorprendente. È questo il momento e l’occasione irripetibile che abbiamo per fornirle di tutte le infrastrutture materiali ed immateriali che possono cambiare il futuro di

tante persone. Come sempre pragmatica ed operativa mi metterò subito al lavoro e chiederò un incontro con tutti gli stakeholders che già operano in questo ambito e sui territori.