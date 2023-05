Maria Antonietta Russo è il nuovo sindaco di Cairano. Nel paese dell’Alta Irpinia ovviamente non fanno breccia le tre liste fantasma, formate da appartenenti alle forze dell’ordine in cerca del congedo.

La lista Democrazia e Sviluppo ha ottenuto 148 voti (83,15%), eleggendo 7 consiglieri comunali. In lista anche Luigi D’Angelis, sindaco di Cairano per 15 anni e consigliere provinciale. La lista “Costruiamo il futuro”, creata in appoggio a quella del sindaco eletto, capeggiata da Giuseppe Frieri, ha ottenuto 19 voti (16,29%) e due seggi.

Delle tre liste fantasma, solo una ha ottenuto un voto: “La mia città” di Gennaro Marchesano.