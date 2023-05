Amministrative Greci: riconfermato Nigi Norcia

Il giovane sindaco uscente Nicola Luigi Norcia si riconferma primo cittadino di Greci con 263 voti, pari al 64,30 per cento spuntandola sullo storico politico grecese Bartolomeo Nicola Zoccano che ha incassato 146 voti pari al 35,70 per cento.

Zero voti per Nicola Squarcella e la sua lista “L’altra Italia” composta tutta da persone non resdenti a Greci ma che avevano rigettato la definizione di “sconosciuti”, prendendo le distanze dalle cosiddette “liste farlocche” composte da dipendenti pubblici interessati solo ai 30 gioni di permessi dal lavoro.

La partita a quanto pare è rimasta tutta in casa e la maggioranza della comunità albanofona ha voluto ridare fiducia a Nigi Norcia.

Queste le preferenze di Lista:

Lista “Greci guarda al Futuro-Katundi”

Candidato a sindaco Nicola Luigi Norcia

Nicola Booscia 51

Marina Raffaella Ciccone 6

Alfredo Cozza 20

Matteo Di Minno 5

Antonio Flammia 6

Giuseppe Gliatta 15

Nicola Gliatta 30

Antonella Manganiello 24

Matteo Pucci 55

Liberato Trancucci 30

“Per Greci”

Candidato a sindaco Bartolomeo Nicola Zoccano

Pasquale Arcella 4

Gregorio Boscia 13

Antonio Cericola 11

Renato De Bernardo 5

Pasquale Martino 12

Daniela Morena 24

Ettore Pacifico 4

Maria Pucci 19

Massimo Matteo Pucci 16

Nicoletta Rosalbo 33

Lista ““L’altra Italia”

Candidato a sindaco Nicola Squarcella

Anna Martina 0

Maria Marcucci 0

Giuseppe Sciacca 0

Maria Russo 0

Gabrielle Lucido 0

Antonietta Busiello Brioso 0

Michele Giuliani 0