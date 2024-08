Marcellus Earlington chiude il roster dell’Avellino Basket

La S.S. Avellino Basket rende noto di aver trovato l’accordo per la stagione 2024/2025 con l’atleta statunitense Marcellus Earlington. Nato a New York il 24 aprile del 2000, il giocatore americano è un’ala grande di 201 centimetri per 110 chilogrammi.

Nella stagione 2023/2024 ha vissuto la sua prima esperienza da professionista rispondendo alla chiamata dell’Hapoel Afula, team della Winner League prima lega israeliana. Con l’Hapoel ha collezionato 28 presenze, un minutaggio di 30.3 minuti per gara nei quali ha prodotto 16.1 punti di media, il 63.5% ai liberi, il 49.8% da due, il 30.3% da tre punti e conquistando 6.0 rimbalzi di media.

Prima di sbarcare in Israele Earlington ha frequentato il College. Con il St. John’s Red Storm dal 2018 al 2021, per poi indossare la canotta dei San Diego Toreros con cui ha concluso la sua esperienza universitaria, facendo registrare l’ultimo anno 17.0 punti di media in 29 minuti ed aggiungendo 7.0 rimbalzi e 1.4 assist.

“Marcellus Earlington è un giocatore giovane, ma con buoni margini di miglioramento – afferma coach Alessandro Crotti – ha già dimostrato di fare bene in un campionato di livello come quello israeliano. Ottimo scorer, può attaccare sia fronte che spalle a canestro potendo sfruttare la grande energia e fisicità che lo contraddistinguono. Può ricoprire tranquillamente i ruoli di ala forte e di pivot, potendo così giocare indistintamente con i 3 compagni di reparto”.

L’acquisto di Marcellus Earlington chiude il nostro mercato – commenta il giemme Antonello Nevola – ringrazio la proprietà per la disponibilità e presenza dimostrata in questi due mesi, coach Alessandro Crotti e Gaetano De Paola con i quali ho lavorato in questo periodo per costruire il roster che siamo convinti ci regalerà soddisfazioni in questo nostro primo campionato di serie A2”.

“Sono super entusiasta di iniziare questa avventura e giocare per Avellino, non vedo l’ora di venire in Italia e portare la mia energia mostrando il mio talento” queste le prime parole di Marcellus Earlington