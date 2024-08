L’Avellino calcio aspetta Redan e l’Udinese

Settimana caldissima per l’Avellino calcio sul doppio fronte campo e mercato. Se da un lato si prepara la gara di venerdì alle 18:30 sul campo dell’Udinese, dall’altro la dirigenza biancoverde vuole tornare sul mercato per completare la rosa a disposizione di mister Michele Pazienza senza dimenticare le uscite, importanti, che dovranno dare respiro alle casse societarie.

Nelle prossime ore dovrebbe suggellarsi l’affare Daishawn Redan con l’ufficialità dopo la chiusura con il Venezia. Tutto fatto per il calciatore olandese con il suo entourage, i lupi devono solamente mettere nero su bianco con i lagunari, forti di un accordo di massima già raggiunto. L’attaccante arriverà a titolo definitivo con la formula cambiata rispetto all’inizio. Niente più prestito, col Venezia che conserverà una percentuale di rivendita e bonus in caso di promozione in Serie B. Entro domani l’affare dovrebbe definirsi e Redan dovrebbe poi svolgere le visite mediche a Roma per poi recarsi in Irpinia.

Intanto all’ombra del Partenio proseguono gli allenamenti. Squadra in campo questo pomeriggio alle ore 17:30 presso lo stadio Partenio-Lombardi. Porte aperte in Tribuna Montevergine.