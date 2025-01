Manovra di bilancio, venerdì ad Avellino il commissario regionale Pd Misiani

“Manovra di Bilancio 2025, per un’altra idea dell’Italia. Le controproposte del Pd”, è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà venerdì, 24 gennaio, con inizio alle ore 11.00, presso la federazione provinciale del Partito Democratico, in via Tagliamento 32 ad Avellino.

L’incontro, che sarà coordinato da Adriana Guerriero, vice segretaria provinciale del Pd, vedrà la partecipazione di Nello Pizza, segretario provinciale del Partito Democratico, di Maurizio Petracca, consigliere regionale, Piero De Luca e Toni Ricciardi, deputati del Partito Democratico.

Concluderà il senatore Antonio Misiani, commissario regionale Pd Campania e responsabile Economia della segreteria nazionale del Partito Democratico