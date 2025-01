Lavori sul Raccordo: domani notte chiude la galleria Monte Pergola

Per consentire l’esecuzione di attività di manutenzione nella canna in esercizio della galleria ‘Monte Pergola’, lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, è prevista la chiusura del tunnel in orario notturno, dalle ore 22.00 di domani, giovedì 23 gennaio, fino alle ore 6.00 di venerdì 24 gennaio.

La chiusura interesserà il tratto di Raccordo Autostradale compreso tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500), limitando la circolazione su questa porzione dell’arteria.

Anas ha previsto percorsi alternativi, già adottati in occasione di simili chiusure, che saranno opportunamente segnalati in loco. Si invita dunque la cittadinanza e gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale per una viabilità sicura durante il periodo di lavori.

L’intervento, come precisato da Anas, è finalizzato a garantire la sicurezza e la funzionalità della galleria, assicurando la continua efficienza dell’infrastruttura.

Si raccomanda di rispettare i tempi indicati per evitare disagi al traffico e facilitare il completamento dei lavori.