Manocalzati, il gruppo di minoranza denuncia: incuria al cimitero di San Barbato

MANOCALZATI- Il gruppo di minoranza del Comune di Manocalzati con una nota ha voluto denunciare “con fermezza le condizioni di grave incuria e degrado in cui versa il cimitero della frazione San Barbato”. Per gli esponentidell’opposizione si tratta di “una situazione non più tollerabile, che offende il rispetto dovuto ai defunti e ai cittadini che quotidianamente si recano a rendere omaggio ai propri cari.

Nonostante le ripetute segnalazioni, ad oggi non si registrano interventi adeguati da parte dell’amministrazione comunale. Il livello di abbandono rappresenta un evidente segnale di scarsa attenzione verso un luogo che dovrebbe essere tutelato e mantenuto con dignità.

Nel frattempo, nella seduta odierna del Consiglio comunale, l’amministrazione ha approvato l’ennesimo mutuo da 450.000 euro a carico dei cittadini. Una scelta che solleva forti perplessità, soprattutto alla luce delle risorse estremamente limitate destinate alla manutenzione ordinaria: appena 4.000 euro annui per la pulizia di due cimiteri.È evidente una gestione delle priorità che non risponde ai bisogni reali della comunità. Il gruppo di minoranza chiede interventi immediati per il ripristino del decoro e una revisione delle scelte amministrative, affinché venga garantito il rispetto dovuto ai luoghi sacri e ai cittadini”.