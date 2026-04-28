M5S, Maura Sarno nominata Coordinatrice Provinciale di Avellino

“Con profonda emozione e grande senso di responsabilità accolgo la nomina a Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Avellino. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Nazionale Giuseppe Conte il Vicepresidente Michele Gubitosa, il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo e il precedente Coordinatore Provinciale Vincenzo Ciampi per la fiducia, il lavoro svolto e il contributo prezioso offerto in questi anni alla crescita del nostro Movimento sul territorio. Un ringraziamento sentito e particolare va al Presidente Giuseppe Conte, per la visione, la guida e la capacità di aver tracciato una rotta chiara, coerente e credibile. Sono profondamente onorata di essere stata scelta per proseguire lungo il percorso da lui indicato, con spirito di servizio, lealtà e determinazione.

Assumo questo incarico con umiltà, ma anche con la consapevolezza della responsabilità che comporta. La provincia di Avellino tutta, fino all’ultimo paese ai confini, merita una presenza politica autentica, capace di ascoltare, coinvolgere e rappresentare davvero i bisogni delle comunità, a partire dalle aree interne, che costituiscono una risorsa fondamentale del nostro territorio. Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare l’organizzazione provinciale del Movimento, valorizzando ogni realtà locale e promuovendo una presenza sempre più capillare, inclusiva e concreta. Credo in una politica che sappia mettere al centro le persone, i territori e le loro energie migliori, con la forza del dialogo, della partecipazione e della coerenza. Il mio percorso è sempre stato caratterizzato da un lavoro serio, silenzioso e costante, svolto con spirito di servizio e con profondo rispetto per la comunità provinciale. Continuerò su questa strada, con la stessa passione e con la convinzione che solo insieme, con responsabilità e unità, possiamo costruire un futuro migliore per il nostro territorio”. Così Maura Sarno, neo coordinatrice provinciale del M5S. Domani, in occasione della presentazione della lista dei candidati alle elezioni amministrative, il Vicepresidente Michele Gubitosa ne annuncerà la nomina.