I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle 18.00 di oggi, sono intervenuti a Manocalzati, alla frazione San Barbati in via Orni, per un soccorso ad un uomo di 94 anni, il quale solo in casa non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e vicini.

La squadra una volta salita al terzo piano dell’abitazione, è entrata in casa ed ha rinvenuto il corpo dell’uomo privo di vita.