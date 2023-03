Manganelli 10 anni fa, il ricordo

Il 20 marzo del 2013, dieci anni fa, moriva Antonio Manganelli. Un avellinese doc che ha dato lustro alla città e all’intera provincia. Manganelli, al quale il capoluogo ha anche dedicato un parco, prima conosciuto come parco Santo Spirito in via Tedesco, è stato un poliziotto, un prefetto ed un funzionario.

Dal 25 giugno 2007, fino alla sua morte, è stato capo della polizia. Tra chi lo ricorda, oggi, il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, che manda un abbraccio ai familiari e agli amici di un uomo che da sempre è stato al servizio dello Stato e che ha onorato l’Irpinia.