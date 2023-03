Invitalia in visita all’Ema ma non alla IIA: la Fiom Cgil contesta

L’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, in visita allo stabilimento EMA – Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A. – di Morra De Sanctis, azienda leader mondiale per la produzione di componenti in superleghe di ultima generazione per motori destinati al settore aereonautico, navale, elettrico.

EMA è la prima ad aver firmato un contratto di sviluppo con Invitalia (concluso nel 2015). L’incontro – fa sapere l’ufficio stampa di Invitalia – sarà il primo di una serie di visite che si svolgeranno presso alcune realtà produttive che, beneficiando del sostegno dell’Agenzia, hanno portato sviluppo sui territori, investimenti e buona occupazione.

Nonostante quest’ultima precisazione, la Fiom Cgil, tramite il segretario provinciale Giuseppe Morsa, contesta la mancata visita alla IIA.

“Sembra assurdo che Invitalia, nel corso di un tour all’interno delle aziende irpine, non senta l’esigenza di visitare lo stabilimento per cui è azionista di maggioranza. Il consiglio che ci sentiamo di dare all’amministratore delegato è di farsi accompagnare in Valle Ufita, farsi aprire i cancelli di Industria Italiana Autobus e toccare con mano il miracolo che è avvenuto grazie all’impegno dei lavoratori e quanto potenziale abbia quello stabilimento”.