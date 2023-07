Manfredi ad Avellino per un confronto sul rapporto fra Napoli e l’Irpinia

Si svolgerà lunedì 17 luglio alle ore 18 presso la sede del circolo della stampa di Avellino il confronto sul rapporto fra Napoli e l’Irpinia promosso dall’associazione “Fausto Addesa”. Protagonisti dell’evento saranno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Amalio Santoro, consigliere comunale di Avellino, Giuseppe Moricola, docente universitario dell’ateneo Federico II di Napoli.

Il presidente dell’associazione “Fausto Adesa”, Antonio Limone, ha spiegato il senso della iniziativa: “Continuiamo nel nostro percorso per confrontarci su un tema interessante come il rapporto fra Napoli e l’Irpinia. Non è più possibile ignorare l’esigenza di costruire un nuovo equilibrio fra i territori, e per noi il sindaco di Napoli rappresenta un interlocutore di rilievo, essendo peraltro anche lui un esponente del mondo cattolico.

Oggi Avellino e l’Irpinia rischiano di divenire una periferia della fascia costiera. Napoli vive un momento straordinario soprattutto per il turismo, ma per le zone interne quale futuro esiste? Troppi giovani che vanno via, che non tornano, e su questo un’associazione come la nostra è impegnata a riflettere”.

Questa sera intanto alle 19 si terrà il terzo appuntamento della Addesa summer school: è in programma il confronto sul tema: “Avellino, quando una città perde il suo cuore sportivo”. Introduce: Vincenzo Petruzziello. Il dibattito fra giovani ed amministrazioni sarà incentrato sullo “sport negato in città”.

Questo link per accedere alla piattaforma zoom:

https://us04web.zoom.us/j/74372852379?pwd=zwB2u4joXW5wXGIm33d8PfAx1YEeqe.1