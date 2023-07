Fondo Comuni Marginali, ultimata Area Camper di Frigento, ora bando per gestione

Quasi ultimati i lavori all’area camper del comune di Frigento, presto la struttura attrezzata sarà data in gestione attraverso il Fondo per i comuni marginali.

L’area di sosta dedicata ad i camperisti sita in località Castelluccio, zona estremamente panoramica, all’interno di una pineta e a due passi dal centro storico, è stata aperta nel 2015, offre la possibilità di sosta a 21 mezzi. Già attrezzata con allaccio elettrico, camper service, area barbecue, tavoli, completamente recintata e con un parco giochi per bambini nelle vicinanze, si sta dotando adesso dei servizi igienici e delle docce. In questo modo sarà davvero completa. Tra l’altro è stata già inserita in diversi circuiti di appassionati del camper. Ora non resta che darle la giusta gestione per il decollo definitivo.

«A Frigento non ci sono molte attività ricettive dunque questa area camper sopperisce in qualche modo alla richiesta di soggiorno ed offre accoglienza ai camperisti che poi rappresentano una buona fetta nel mercato turistico – spiega il sindaco di Frigento Carmine Ciullo – Era necessario completare la struttura con bagni e docce. I lavori sono praticamente terminati ora l’obiettivo è fare un bando attraverso i Fondi per i Comuni Marginali per assicurarle la migliore gestione e per creare un posto di lavoro che è poi la finalità del bando. 50mila euro il finanziamento complessivo. Il Fondo di Sostegno ai comuni marginali, infatti, dava la possibilità di sostenere chi decideva di aprire un’attività produttiva, o chi spostava la residenza nei comuni marginali oppure per migliorare, sistemare, delle strutture pubbliche e darle in comodato d’uso gratuito per la realizzazione di un’attività commerciale. Dunque si cerca una persona interessata al settore turistico ed alla promozione del territorio».

A Frigento c’è tanto da vedere. È un scrigno con palazzi e portali settecenteschi, cisterne romane, splendide chiese come quella di Santa Maria Assunta-Ex Cattedrale e quella del Purgatorio, c’è il Santuario del Buon Consiglio, e poi la rigenerante passeggiata di Via Limiti, con una visuale panoramica estesissima oltre che suggestiva. A questo va aggiunta la salubrità dell’aria, i sentieri nel bosco ed un’enogastronomia eccellente fatta di prodotti locali di grande qualità.