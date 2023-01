Manca l’acqua, scuole chiuse nel pomeriggio a Grottaminarda

Ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, di chiusura delle scuole per il pomeriggio di oggi, 24 gennaio 2023, in seguito alla sospensione della fornitura idrica comunicata dall’Alto Calore Servizi anche a carico di questo Comune, a causa della rottura delle condotte nei territori di Melito e Bonito.

L’interruzione della fornitura idrica comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche presenti sul territorio comunale e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici. Da qui la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici per il pomeriggio di oggi al fine di evitare che le attività scolastiche si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie.