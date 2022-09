Maltrattamenti all’ex compagna: arrestato pregiudicato di origine siciliana

Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione ad un’Ordinanza Applicativa della Misura Cautelare in carcere emessa in data 15.09.2022 dal Tribunale di Avellino Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica a carico di un pregiudicato di origine siciliana, in quanto gravemente indiziato allo stato delle indagini di maltrattamenti in famiglia ai danni della ex compagna.

In particolare al suindicato sono contestate condotte vessatorie, consistenti in percosse con calci pugni e schiaffi, nonché continue minacce di morte.