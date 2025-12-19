Maltrattamenti alla moglie, assolto dalle accuse un quarantaduenne del Baianese

BAIANESE- Assolto perché il fatto non sussiste dall’accusa di maltrattamenti ai danni della moglie aggravati anche dalla circostanza che in alcune occasioni sarebbero stati perpetrati in presenza dei figli minorenni della coppia. Si e’ chiuso cosi il processo con rito abbreviato nei confronti di un quarantaduenne residente in un comune del Baianese, difeso dall’avvocato Vincenzo Carminetti del foro di Nola, dallo scorso 17 ottobre sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’abitazione della sua famiglia, alla luce della denuncia di sua moglie. L’accusa contenuta nella denuncia sporta dalla donna era quella di maltrattamenti fisici (calci e schiaffi ed in un’occasione nel Natale del 2o24 anche violenza che aveva fatto sanguinare dalla bocca la donna) oltre a minacce di morte se avesse denunciato i fatti ai Carabinieri. La Procura aveva chiesto ed ottenuto dal Gip Mauro Tringali il giudizio immediato. La difesa ha optato per il giudizio abbreviato, quello definito davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. La Procura aveva invocato nei confronti dell’imputato una condanna a due anni e sei mesi. Il Gup lo ha mandato assolto dalle accuse. Revocata anche la misura nei suoi confronti.