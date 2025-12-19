Crimini informatici, quasi una denuncia al giorno raccolta dalla Polizia Postale

AVELLINO- Quasi una denuncia al giorno per reati di competenza della Polizia Postale in provincia di Avellino. Trecentoquarantasei denunce/querele sporte nel 2024 presso gli uffici della Polizia che si occupa di reati telematici. Si tratta di crimini informatici come le truffe, reati perpetrati via social, anche diffamazioni o altro fino ai casi più gravi come quelli di adescamento di minori o pedopornografia. Sono alcuni dei numeri più significativi emersi e forniti dalla Questura di Avellino nel corso dell’incontro presieduto dal Questore Pasquale Picone con la stampa per i tradizionali auguri di Natale. Rispetto a queste denunce ci sono sessantuno persone deferite ed un arresto. Tra i dati che spiccano ci sono però anche quelli legati alla prevenzione. In particolare i numeri relativi agli ammonimenti per stalking disposti dal Questore di Avellino. Nel 2025 sono stati 103. Un numero sicuramente significativo in termini di prevenzione.
I DATI
ORDINE PUBBLICO
Eventi. 2947
Manifestazioni sportive. 226
Servizi Alto Impatto. 133
Operatori impegnati. 6386
POLIZIA AMMINISTRATIVA
Passaporti rilasciati. 13243
Circoli/esercizi controlli. 56
Apparecchi/videogiochi. 37
Istituti investigazione. 39
controllati
Persone denunciate. 20
Illeciti amministrativi. 31
Sanzioni amministrative. 24mila euro
Esercizi pubblici chiusi. 7
Espulsi. 83
Trattenuti Cpr. 38
Accompagnati nei loro Paesi. 8
Persone arrestate 153
Denunciati in stato di libertà. 756
Minori arrestati. 13
Minori denunciati. 30
Persone identificate. 92095
Veicoli identificati. 42709
Veicoli sequestrati. 129
Contravvenzioni. 83
Documenti ritirati 181
Avvisi orali comminati 149
Ammonimenti stalking. 103
PREVENZIONE CONTROLLO DEL TERRITORIO
Controlli Sorvegliati Speciali 1099
Controlli Arrestati Domiciliari. 9629
Controlli Altre misure prevenzione. 158
Perquisizioni. 131
Proposte sorveglianza speciale. 9
Sorveglianza speciale Codice Rosso. 5
Rimpatrio Foglio Via Obbligatorio. 183
DASPO. 25
DACUR. 22
DACUR Parcheggiatori abusivi. 7
SEQUESTRO STUPEFACENTI (in grammi)
Cocaina. 1165,27
Marijuana/Hashish. 1944,26
Eroina. 26,9
Droghe sintetiche. 23,6
ARMI SEQUESTRATE
Fucili. 7
Pistole 25
Munizioni. 411
Punta e taglio. 80
Esplosivi
POLIZIA STRADALE
Pattuglie vigilanza Autostradale. 2733
Scorte. 75
Km percorsi 121711
Contravvenzioni elevate. 6855
Somme introitate. 61.476
Arrestati. 4
Denunciati in stato di libertà. 63
Autovetture sequestrate. 99
Incidenti rilevati. 278
Fermi amministrativi. 283