Crimini informatici, quasi una denuncia al giorno raccolta dalla Polizia Postale

AVELLINO- Quasi una denuncia al giorno per reati di competenza della Polizia Postale in provincia di Avellino. Trecentoquarantasei denunce/querele sporte nel 2024 presso gli uffici della Polizia che si occupa di reati telematici. Si tratta di crimini informatici come le truffe, reati perpetrati via social, anche diffamazioni o altro fino ai casi più gravi come quelli di adescamento di minori o pedopornografia. Sono alcuni dei numeri più significativi emersi e forniti dalla Questura di Avellino nel corso dell’incontro presieduto dal Questore Pasquale Picone con la stampa per i tradizionali auguri di Natale. Rispetto a queste denunce ci sono sessantuno persone deferite ed un arresto. Tra i dati che spiccano ci sono però anche quelli legati alla prevenzione. In particolare i numeri relativi agli ammonimenti per stalking disposti dal Questore di Avellino. Nel 2025 sono stati 103. Un numero sicuramente significativo in termini di prevenzione.

I DATI

ORDINE PUBBLICO

Eventi. 2947

Manifestazioni sportive. 226

Servizi Alto Impatto. 133

Operatori impegnati. 6386

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Passaporti rilasciati. 13243

Circoli/esercizi controlli. 56

Apparecchi/videogiochi. 37

Istituti investigazione. 39

controllati

Persone denunciate. 20

Illeciti amministrativi. 31

Sanzioni amministrative. 24mila euro

Esercizi pubblici chiusi. 7

Espulsi. 83

Trattenuti Cpr. 38

Accompagnati nei loro Paesi. 8

Persone arrestate 153

Denunciati in stato di libertà. 756

Minori arrestati. 13

Minori denunciati. 30

Persone identificate. 92095

Veicoli identificati. 42709

Veicoli sequestrati. 129

Contravvenzioni. 83

Documenti ritirati 181

Avvisi orali comminati 149

Ammonimenti stalking. 103

PREVENZIONE CONTROLLO DEL TERRITORIO

Controlli Sorvegliati Speciali 1099

Controlli Arrestati Domiciliari. 9629

Controlli Altre misure prevenzione. 158

Perquisizioni. 131

Proposte sorveglianza speciale. 9

Sorveglianza speciale Codice Rosso. 5

Rimpatrio Foglio Via Obbligatorio. 183

DASPO. 25

DACUR. 22

DACUR Parcheggiatori abusivi. 7

SEQUESTRO STUPEFACENTI (in grammi)

Cocaina. 1165,27

Marijuana/Hashish. 1944,26

Eroina. 26,9

Droghe sintetiche. 23,6

ARMI SEQUESTRATE

Fucili. 7

Pistole 25

Munizioni. 411

Punta e taglio. 80

Esplosivi

POLIZIA STRADALE

Pattuglie vigilanza Autostradale. 2733

Scorte. 75

Km percorsi 121711

Contravvenzioni elevate. 6855

Somme introitate. 61.476

Arrestati. 4

Denunciati in stato di libertà. 63

Autovetture sequestrate. 99

Incidenti rilevati. 278

Fermi amministrativi. 283