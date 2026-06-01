Maltratta gli anziani genitori, la Procura ottiene processo “lampo” per un cinquantenne

AIELLO DEL SABATO- Processo “lampo” ad un cinquantenne accusato di aver maltrattato i propri genitori. La Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto che nei confronti dello stesso si proceda con un giudizio immediato cautelare per l’ evidenza della prova. La richiesta firmata dal pm Cecilia Annecchini, il magistrato che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, e’ stata accolta dal Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone, che ha emesso la misura e l’aggravamento nei confronti dell’imputato. Il processo, a meno che la difesa non opti per riti alternativi, partirà il prossimo 6 luglio davanti al giudice monocratico Elena Di Bartolomeo. L’indagato è difeso dall’avvocato Carmine Pascarosa del foro di Avellino. I Carabinieri della stazione di Aiello Del Sabato avevano infatti ricostruito come a partire dal settembre del 2025, quando il cinquantenne era tornato a vivere con i suoi genitori, questi erano stati costretti a subire una vera e propria escalation di minacce e in una circostanza anche una vera aggressione fisica, per cui era stato necessario chiamare il 118. I due anziani erano stati costretti a dormire chiusi a chiave in camera da letto. Per questo motivo la denuncia e l’indagine che aveva portato all’applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari, successivamente aggravata, Il cinquantunenne avrebbe compiuto le azioni di maltrattamento nei confronti dei genitori sotto l’effetto di alcol o sostanze.