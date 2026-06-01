Avvocatura irpina in lutto per la scomparsa dell’avvocato Argenio

AVELLINO- Lutto nell’ Avvocatura Irpina per la scomparsa dell’ avvocato civilista Giuseppe Argenio, classe 38, sessant’ anni dedicati alla professione e unanimemente descritto come un avvocato sempre garbato e gentile, a partire dal rapporto con i colleghi più giovani. Con l’ avvocato Argenio se ne va uno degli ultimi testimoni di un processo, quello Civile, profondamente mutati negli anni. Una vita spesa per il suo lavoro, quella che ancora fino a qualche mese fa lo vedeva presente in Tribunale. In una nota, diffusa via social, il cordoglio espresso dalla Camera Civile di Avellino per la scomparsa dell’avvocato Argenio: “La Camera Civile di Avellino partecipa con grande, sincera commozione la scomparsa dell’Avvocato Giuseppe Argenio. Ci lascia un avvocato ed un gentiluomo di profonda competenza, cordialità e saggezza, che non ha mai fatto mancare ai più giovani la sua solidarietà. Si associa al cordoglio dei Suoi familiari e della cara nostra collega Anna”. Cordoglio espresso anche dal presidente dell’Ordine degli Avvocati Fabio Benigni:”Persona e professionista di grande umanità e rara cultura giuridica, disponibile verso la giovane Avvocatura alla quale ha sempre riservato grande considerazione”.