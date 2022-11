Allerta fiume Ofanto, l’amministrazione comunale di Lioni chiude le scuole di ogni ordine e grado domani 5 novembre.

“Abbiamo provveduto a chiudere i ponti che attraversano il fiume Ofanto per le esondazioni che stanno riguardando tutto il corso d’acqua. La popolazione è pregata di prestare massima attenzione per l’elevato livello di criticità in essere. Domani 05.11.22 tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse”. Queste le parole del sindaco Yuri Gioino sui social.