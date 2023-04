Maltempo, pioggia e vento sull’Irpinia. Nevica a Montevergine

Il maltempo imperversa sull’Irpinia. Dalle prime ore di questa mattina pioggia, vento e neve in montagna. Non si segnalano, al momento, disagi o danni. Sul Partenio il termometro sfiora la soglia dello zero. In vetta si è verificata una bufera di neve, con raffiche che hanno superato i 40 nodi.

La provincia di Avellino è interessata da venti occidentali, che hanno dato luogo, come previsto, ad una sensibile diminuzione delle temperature nelle ore serali, specie in montagna. Nelle prossime ore, prevarranno condizioni di instabilità atmosferica.

Secondo le previsioni riportate dall’Osservatorio di Montevergine, in mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, si protrarranno condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili fenomeni di pioggia, anche a carattere di rovescio. Non sono escluse nevicate in montagna a partire dai 1200 metri, nonché isolate grandinate. In seguito, si avvicenderanno nubi e schiarite, con scarse probabilità di fenomeni di rilievo.

TEMPERATURE: in calo nei valori massimi. VENTI: moderati o tesi, con locali rinforzi di burrasca, da sud-ovest.

Per domani, sabato 18 aprile, si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso, con precipitazioni, anche e carattere di rovescio. I fenomeni, a tratti, assumeranno carattere nevoso sulle vette dei principali comprensori montuosi. Dal tardo pomeriggio, le piogge cadranno in maniera più isolata.

TEMPERATURE: in lieve aumento nei valori minimi. VENTI: moderati o tesi, con locali rinforzi di burrasca, da sud-ovest.