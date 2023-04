Destinazione Irpinia ospite alla Open Outdoor Experiences di Paestum

Prende il via oggi a Paestum “OPEN: Outdoor Experiences”, la prima edizione della nuova fiera del turismo esperienziale e delle attività all’aria aperta che si terrà fino al 16 aprile 2023 nel Salone Espositivo Next in Via Cafasso 21.

La fiera è aperta agli operatori di settore e a tutti i visitatori, con la possibilità di conoscere e vivere nuove esperienze Outdoor. In fiera si potrà provare il brivido di una scalata dal vivo, o fare delle attività come il tiro all’arco ed altro ancora.

La Rete Destinazione Sud partecipa all’evento come espositore congiuntamente alla Giroauto Travel, Destinazione Irpinia (ospite d’onore), Provincia di Avellino, Destinazione Sannio, Provincia di Benevento, Destinazione Sele Tanagro, Destinazione Cilento, Fondazione Sistema Irpinia, Consorzio Tutela vini Irpinia, Consorzio IGP della Castagna di Montella, Gal Terra è Vita, operatori turistici, associazioni ed imprese del territorio collegate alle destinazioni presenti. Dunque parteciperanno numerosi comuni irpini per promuovere il proprio pacchetto turistico di esperienze all’aria aperta.

14 gli incontri organizzati nella sala Destinazione Sud per presentare ì territori, le loro eccellenze e i pacchetti turistici collegati ai territori.

Tra gli appuntamenti per oggi venerdì 14 alle 13:30 la Masterclass Fiano d’Avellino DOCG per festeggiare i 20 anni del Fiano d’Avellino DOCG.

mentre domani, sabato 15, sempre alle 13:30, la Masterclass Taurasi DOCG per festeggiare i 30 anni del Taurasi DOCG.

Inoltre per chi non potrà partecipare alla Master Class previste degustazioni di vini in tutte e tre le giornate di incontri.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Venerdì 14 aprile

Ore 11.00: conferenza stampa di presentazione: Incontri 2023 Paestum

Ore 12.00: La Via Appia, un percorso tra Bonito, Mirabella Eclano, Frigento, Gesualdo, Sturno, Rocca San Felice, Guardia dei Lombardi, Bisaccia, Lacedonia. Presentazione territori, aziende e pacchetti turistici collegati.

Ore 13.00: Degustazione prodotti Irpini d’eccellenza, tra vini, salumi e formaggi

Ore 14.00: Master Class Fiano di Avellino. Festeggiamo insieme i 20 anni del Fiano di Avellino DOCG con le Cantine Case D’Alto, Nativ, Macchie Santa Maria, Donna Elvira, Historia Antiqua, Cantina Riccio.

Sabato 15 aprile

Ore 12.00: Wine Tour Experience presentazione territori, aziende e pacchetti turistici collegati.

Ore 13.00: degustazione prodotti Irpini d’eccellenza, tra vini, salumi e formaggi

Ore 14.00: Master Class Taurasi. Festeggiamo insieme i 30 anni del Taurasi DOCG con le Cantine Case D’Alto, Macchie Santa Maria, Borgodangelo, Urciuolo Vini, Vini Panacea, La Molara.

Ore 15.30: I borghi irpini una risorsa per lo sviluppo turistico. Trekking, cammini, gastronomia, eventi tra Sant’Angelo dei Lombardi, Monteverde, Cairano, Morra De Santis, Bisaccia.

Domenica 16 aprile

Ore 12.30: presentazione delle Cantine Irpine e delle esperienze in vigna.

Ore 13.00: degustazione prodotti Irpini d’eccellenza, tra vini, salumi e formaggi

Ore 15.30: La Valle dell’Irno: tradizioni, gastronomia, natura e benessere tra Montoro, Solofra, Serino, Contrada e Forino. Presentazione territori, aziende e pacchetti turistici collegati.