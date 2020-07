Cronaca Maltempo, nubifragio a Palermo: due morti. 2 bimbi ricoverati per ipotermia 15 Luglio 2020

Due persone sono morte intrappolate nella loro auto, sommersa dall’acqua a causa del violento nubifragio che si è abbattuto oggi pomeriggio su Palermo. La vettura si trovava all’altezza del sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci, lungo viale Regione Siciliana, principale arteria d’accesso alla città, trasformata in un vero e proprio fiume in piena dalla pioggia. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco

Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati invece ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori. Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.