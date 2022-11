Maltempo in Irpinia: tra caduta di alberi e pali Telecom, più di 20 gli interventi dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco di Avellino, nella giornata di oggi 26 novembre, sono stati impegnati per un lieve maltempo che ha colpito la nostra provincia in circa 25 interventi di soccorso fino a questo momento, riguardanti soprattutto alberi e danni d’acqua in genere.

Gli interventi si sono svolti ad Ariano Irpino per un albero caduto sulla sede stradale, a San Nicola Baronia per un ramo pericolante, a Montecalvo Irpino per un palo della Telecom caduto sulla sede stradale, a Grottolella per un vetro pericolante, a Sant’Angelo dei Lombardi per la caduta di un ramo su di un’autovettura in via Criscuoli, a Flumeri per la caduta di un altro palo della Telecom, a Montecalvo Irpino per la caduta sempre di un palo della Telecom, ad Avellino in via Filippo Visconti per delle infiltrazioni d’acqua, a Melito Irpino un altro palo della Telecom, ad Avellino in via Dalmazia per delle infiltrazioni d’acqua, a Summonte per la caduta di un albero sulla sede stradale, a Grottaminarda in contrata Prussiana sempre per la caduta di un palo Telecom, ed in ultimo due squadre con l’ausilio dell’autogru e dell’autoscala, sono intervenute ad Avellino in via Madonna della Saletta, per la rimozione di un grosso tronco che minacciava di ostruire il letto del Fenestrelle.

Non Vi sono state grosse criticità ma il vento e la pioggia persistente hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco di Avellino per l’intera giornata.