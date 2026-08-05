Maltempo, il Comune di Santo Stefano Del Sole chiede lo stato di calamità naturale

SANTO STEFANO DEL SOLE – A seguito degli eccezionali e violenti fenomeni atmosferici che nella giornata di ieri, 4 agosto, hanno investito il territorio comunale e diverse aree limitrofe dell’Irpinia, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano del Sole hanno trasmesso una richiesta ufficiale al Presidente e alla Giunta della Regione Campania per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. I primi sopralluoghi condotti dai tecnici comunali, in sinergia con i volontari e gli operatori della Protezione Civile, hanno evidenziato criticità diffuse e ingenti danni materiali. Le violente precipitazioni e le avversità meteo hanno compromesso la viabilità locale, danneggiato infrastrutture pubbliche, proprietà private e causato forti perdite al comparto agricolo e produttivo della zona. Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha chiesto formalmente alla Regione Campania di intervenire con urgenza per: Riconoscere lo stato di calamità naturale per il Comune di Santo Stefano del Sole e per l’intera area irpina colpita dall’ondata di maltempo;Avviare immediatamente le attività di sopralluogo e ricognizione necessarie a stimare e quantificare la totalità dei danni subiti;Disporre lo stanziamento di fondi di emergenza a tutela e sostegno delle popolazioni residenti, delle attività produttive e degli enti locali interessati.

All’istanza è stata allegata una prima scheda sintetica di rilevazione dei danni redatta nelle ultime 24 ore. L’Amministrazione si è riservata di inviare un report dettagliato e definitivo non appena saranno concluse tutte le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

«La situazione sul territorio richiede un intervento rapido e coordinato. Siamo al lavoro senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini, ma è indispensabile il supporto della Regione Campania per far fronte ai danni ed erogare i sostegni necessari alla nostra comunità», ha dichiarato il Sindaco Gerardo Santoli