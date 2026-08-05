Estate in citta’, ai bambini di Borgo Ferrovia ci pensano “Nui ra’ Ferrovia Young” insieme al servizio “Noi Point”

AVELLINO- A Borgo Ferrovia l’estate è più lunga e divertente grazie ai Campi Estivi organizzati dall’Associazione “Nui ra’ Ferrovia Young” insieme al servizio “Noi Point”. La grande partecipazione che si registra ogni giorno conferma quanto sia forte il bisogno di spazi educativi e ricreativi nel quartiere. In una nota emerge come “i risultati raggiunti sono ancora più significativi se si considera la cronica carenza di strutture pubbliche, aree verdi attrezzate e luoghi di aggregazione. Ostacoli che, grazie all’entusiasmo e allo spirito d’iniziativa dei giovani volontari, non hanno impedito la realizzazione di un programma estivo ricco di attività capaci di coniugare divertimento, crescita e inclusione.Dopo il successo degli appuntamenti delle scorse settimane, il calendario prosegue con una serie di eventi gratuiti pensati per coinvolgere bambini di ogni età. Oggi, Mercoledì 5 Agosto, presso la sede “Noi Point” in via Fontanatetta 36, appuntamento con il Laboratorio Ludico Motorio. Dalle 17.30 alle 19.30 è prevista una lezione gratuita di ginnastica-gioco dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni per promuovere il movimento come strumento fondamentale di crescita e sviluppo armonico.

Il calendario proseguirà domani, Giovedì 6 Agosto, con il Laboratorio di Arte, ispirato

all’opera “Senecio” di Paul Klee, durante il quale i bambini potranno avvicinarsi

all’affascinante mondo dell’arte attraverso creatività, colori e fantasia. Appuntamento sempre

nella sede di via Fontanatetta.

Il momento più atteso arriverà Lunedì 10 Agosto, quando lo Stadio Comunale di Borgo

Ferrovia ospiterà la prima edizione della “Baby Color Day”, una grande festa all’insegna dei

colori, del divertimento e della condivisione, dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni. L’evento,

gratuito e aperto a tutta la comunità (per prendere parte alla festa sarà sufficiente acquistare

le bustine colorate direttamente durante l’evento), prevede giochi e animazione per

un’esperienza pensata per regalare ai più piccoli una giornata di festa indimenticabile. Per partecipare alle attività è obbligatoria la prenotazione al numero 328 338 9333. Ancora una volta “Nui ra’ Ferrovia Young” dimostra come il volontariato possa diventare uno straordinario motore di crescita sociale. Attraverso iniziative semplici ma dal forte valore educativo, l’associazione continua a investire sui bambini, sulle famiglie e sul territorio, offrendo occasioni di incontro che rafforzano il senso di appartenenza e contribuiscono a costruire una comunità sempre più unita einclusiva.L’Associazione opera da anni nel quartiere, affiancando famiglie, bambini, anziani e persone più fragili con una rete di servizi completamente gratuiti, che ne hanno fatto nel tempo un punto di riferimento che va ben oltre i confini del quartiere.Un percorso costruito giorno dopo giorno da un gruppo di giovani volontari che, animati da passione ed entusiasmo, regalano al quartiere continue occasioni di incontro, socializzazione e condivisione, contribuendo a rafforzare quel senso di comunità e solidarietà che rappresenta il vero patrimonio di Borgo Ferrovia