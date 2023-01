Maltempo, appello alla prudenza dei caschi rossi ai cittadini

I vigili del fuoco di Avellino stanno affrontando una situazione di grande emergenza un po’ in tutta la provincia. Alle otto di oggi, sabato 21 gennaio, si sono contati più di trenta interventi, ma in mattinata la situazione è andata migliorando.

Ad ogni modo, però, i caschi rossi lanciano un appello di prudenza a chi, con le proprie auto, si reca in località di montagna, interessate da precipitazioni nevose, per non rimanere bloccati. Spesso, infatti, è proprio l’imprudenza a creare i maggiori disagi e pericoli. Anche dai comuni, i sindaci chiedono ai cittadini di mettersi in strada soltanto se è strettamente necessario.