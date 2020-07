Malore, 49enne di Avellino muore in vacanza: c’è l’indagine

di AnFan – Una donna di Avellino è morta a 49 anni a causa di un malore, mentre era in vacanza a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Sul decesso è scattata l’indagine dei carabinieri, dopo una denuncia. La donna era in vacanza con la compagna.

I dottori avevano visitato la 49enne dopo che aveva avvertito un primo malore, ma non avrebbero ritenuto necessario il ricovero in ospedale. Nel pomeriggio la donna, che soffre da trombofilia, ha avuto un secondo malore fulminante. Purtroppo per lei non c’è stato più nulla da fare. Gli inquirenti dovranno accertare se ci sia stata imperizia da parte dei medici o se, invece, si sia trattata di una tragica fatalità.