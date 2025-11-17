Il Mail Poetry Project di Grazyella fa tappa in Irpinia per la terza edizione internazionale

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne Il Mail Poetry Project ©, progetto registrato e spin-off contemporaneo della Mail Art ideato da Grazyella, medico artista, torna con la sua terza edizione internazionale.

Negli anni, il progetto ha coinvolto artisti da oltre 20 Paesi, trasformando la cartolina in un gesto poetico e civile capace di unire arte, partecipazione e impegno sociale.

Il progetto è realizzato con Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi odv, in collaborazione con il Museo Storico della Comunicazione di Roma, la Fondazione Casa Pia dei Ceppi, con il patrocinio del Tavolo dei “Postali” .

Calendario tappe 2025–2026

 Prato – Museo Casa Datini (22–30 novembre 2025)

Circa 2000 cartoline realizzate dagli studenti insieme all’artista Deborah Cecchi.

 Avellino – CoFren (25–28 novembre 2025)

Le operaie dell’azienda produttrice di sistemi frenanti parteciperanno con cartoline create da loro.

 Avellino – Università del Tempo Libero (6–13 febbraio 2026)

Evento conclusivo presso un’istituzione attiva da 37 anni con performance poetiche e musicali.

Un filo rosso all’uncinetto unirà simbolicamente tutte le tappe, completato collettivamente dai partecipanti. A seguire, sarà allestita una mostra digitale permanente, accessibile a livello internazionale, per continuare a diffondere il messaggio di poesia, arte e resistenza civile. Il progetto invita la comunità a partecipare attivamente e a diffondere la propria creatività come gesto di solidarietà e impegno civile.