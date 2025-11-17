Avellino celebra l’opera: “L’Elisir d’Amore” di Donizetti in scena al Teatro Carlo Gesualdo

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino porta in città uno dei capolavori più amati del repertorio operistico: “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 novembre 2025 alle ore 21.00 presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’opera, un melodramma giocoso in due atti, mette in scena una delle storie più celebri

dell’Ottocento musicale, sospesa tra comicità, sentimento e poesia: l’amore ingenuo e tenace di Nemorino per la bella Adina, l’arrivo di un misterioso “elisir” e una serie di equivoci destinati a sciogliersi solo sul finale.

A dare vita alla partitura donizettiana saranno l’Orchestra e il Coro del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, diretti dal M° Carlo Goldstein.

Personaggi:

Adina: Nicoletta Gaglione

Nemorino: Andrea Calce

Belcore: Antimo Dell’Omo

Dulcamara: Sebastia Serra

Giannetta: Maria Domenica Verde

Il nuovo allestimento porta la firma di Giuseppe Sollazzo (regia), con Luciano Branno maestro del coro, GennaroVallifuoco per la scenografia, i costumi di Maddalena Marciano e la coreografia di Laura Gagliardi. Le proiezioni video sono curate da Emanuele Buonocore, per un’esperienza visiva contemporanea e suggestiva.