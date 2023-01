Mai considerata la scherma?

Andando a fare delle ricerche in rete è possibile notare come, tra un aggiornamento relativo ai Mondiali di Calcio Qatar 2022 ed informazioni sui bonus casinò per principianti ed esperti che vogliono tentare la fortuna, lo sport in generale resti sempre e comunque uno dei macro-argomenti più cercati sul web.

Informazioni, statistiche, aggiornamenti, curiosità, classifiche e così via. Naturalmente è facile notare come, sia in Italia che nel resto d’Europa, il calcio continui ad occupare per ovvie ragioni il primo posto in fatto di argomenti “most wanted”, ma attenzione!

Esatto perché ci sono moltissime altre discipline degne di nota che, nel corso di questi ultimi anni, sono diventate sempre più popolari fra il grande pubblico ottenendo sempre più consensi, visibilità e partecipazione in termini di iscritti.

Una di queste discipline, che vede l’Italia come uno dei massimi esponenti sia nelle Olimpiadi che nelle Paralimpiadi, è dunque la scherma. Uno sport davvero interessante ed elegante per quanto riguarda i movimenti e, più in generale, la sua atmosfera.

La scherma potrebbe dunque essere annoverata come uno dei “buoni propositi” per il più che ravvicinato 2023 quindi scopriamo insieme come mai è così consigliata sia per gli adulti che per i bambini!

Quali sono le armi della scherma?

Prima di tutto partiamo con il dire che, nella scherma olimpica, esistono tre tipi di armi le quali, a loro volta, sono la base di tre diverse discipline. Si tratta dunque del fioretto, della spada ed infine della sciabola, ma qual è la differenza tra loro?

In generale sono due e riguardano forma e modo di colpire l’avversario per fare punto. Il fioretto è l’arma di base per eccellenza dalla quale partono tutti e si distingue per un’impugnatura “a manico di pistola” e per il fatto che può colpire solo di punta il busto ad esclusione di braccia e testa.

La spada è abbastanza simile al fioretto, ma ha una guardia molto più grossa, pesa un po’ di più ed anche questa può colpire esclusivamente di punta, ma il suo range si va ad estendere a tutto il corpo (si va dalla testa fino al piede per intenderci).

Infine la sciabola ha un’impugnatura particolarmente grande, ha un peso estremamente contenuto e può colpire sia di punto che di taglio dalla testa fino alla cintura tranne mani e braccia.

Non dimentichiamoci della scherma medievale e/o rinascimentale!

A tal proposito non va poi dimenticato che, in questi ultimi anni, si è diffusa molto anche la cosiddetta “scherma medievale” o “scherma rinascimentale” che, grazie a delle riproduzioni in plastica dura delle armi antiche, è in grado di far proseguire una delle discipline più coreografiche e spettacolari che si possano mai vedere.

Naturalmente scordatevi tutti i volteggi e le esagerazioni dei film, ma se siete amanti della storia allora potrebbe essere molto interessante vedere come utilizzare elementi “esterni” quali lo scudo oppure la famosa cappa e spada.

Quali sono i vantaggi della scherma?

La scherma la possono praticare i bambini già a partire dai 6 anni e gli adulti possono cominciare quando lo ritengono più giusto.

Tra i suoi vantaggi, oltre all’aumento della potenza fisica e dell’elasticità, si possono dunque annoverare un miglioramento dei riflessi, una maggiore fantasia e creatività, più controllo ed anche un incremento della coordinazione.