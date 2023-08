Magia in Villa, Nargi: “Le esigenze dei più piccoli sono centrali nella nostra programmazione”

Domani, 20 agosto, dalle ore 18 alle 19:30, “Villa Amendola” ospiterà i piccoli dai 3 anni in su per un appuntamento straordinario con la “Scuola di Stregoneria e di Magia”.

Si chiamerà “Magia in Villa”. Iniziativa organizzata dall’associazione “Puck TeaTrè”, e fortemente voluta dall’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, guidato dal vicesindaco Laura Nargi, nell’ambito delle iniziative destinate ai più piccini.

Tutto, infatti, sarà dedicato ai maghetti e alle streghette della città, che potranno socializzare e divertirsi insieme nella splendida location di Villa Amendola.

Brevi lezioni di incantesimi, duelli di stregoneria, lezioni di storia della magia e di erbologia. Ma anche momenti di approfondimento, grazie agli interventi dei redattori della Civetta della Sera, il

giornale della Scuola.

Una giornata di festa scandita a colpi di magia che arricchirà il piccolo cartellone che l’Amministrazione comunale ha pensato per i più piccoli e che ha ospitato in questa lunga estate tra Villa Amendola, Casina del Principe e Parco Santo Spirito.

Nel corso della giornata, è anche prevista la proiezione del cortometraggio “La maledizione dei Potter”, di Jessica Anna Festa prodotto da A.Re.ci STUDIO, Puck TeaTrè, ProTeatro con Lorenzo Brosca, Andrea Maurano, Alice Iannacchero ed Elenagiulia Pirone.

“Iniziative come questa – spiega la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi – rendo chiaro il senso dell’impegno che, nell’ambito della nostra programmazione, profondiamo per i più piccoli. Siamo particolarmente attenti alle loro esigenze ed ai loro desideri, perché riteniamo che un’offerta turistica, per essere completa, non possa prescindere dall’organizzazione di tante iniziative destinate ai bimbi. In questo senso – conclude Nargi – la nostra amministrazione è particolarmente attenta”.