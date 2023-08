Gambardella: “Andrea Massaro, un galantuomo appassionato cultore di Avellino”

In ricordo di Andrea Massaro, cultore e conservatore del capoluogo irpino, ecco le parole di Bruno Gambardella.

“Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Andrea Massaro, un galantuomo appassionato cultore di Avellino e della sua storia. In tante occasioni, soprattutto durante il mio mandato di assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, ho avuto modo di incontrarlo e di confrontarmi con lui. Ogni volta lo salutavo ringraziandolo per quanto aveva voluto e saputo trasmettermi con gentilezza e competenza.

Spero che Avellino sappia ricordarlo e onorarlo come merita, magari con la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle sue esequie”.