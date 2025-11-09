M5s, Spiniello ringrazia gli onorevoli D’Orso e Cafiero De Raho per la visita in città

Si riporta la nota di Sara Spiniello, rappresentante Gruppo Territoriale di Avellino Movimento 5 Stelle:

Desidero esprimere il mio più sincero e sentito ringraziamento all’Onorevole Valentina D’Orso per aver scelto di visitare per la prima volta la nostra città. È stato un vero piacere poterle mostrare le bellezze di Avellino, condividere con lei alcuni momenti significativi e approfondire insieme tematiche di grande attualità e rilevanza. L’occasione è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di un ospite di prestigio, l’Onorevole Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia, oggi parlamentare del Movimento Cinque Stelle e componente della Commissione Bicamerale Antimafia, che ha partecipato con professionalità e competenza al convegno “Giustizia e Legalità” dedicato alla riforma della separazione delle carriere. Il dibattito, condotto con schiettezza e passione dal responsabile de Il Mattino Gianni Colucci, ha rappresentato un momento di confronto aperto e stimolante, essenziale per alimentare una riflessione approfondita su temi delicati e complessi che interessano il nostro sistema giudiziario e le istituzioni. Siamo ancora all’inizio di un percorso importante, quello della campagna informativa per il referendum e sono davvero molto orgogliosa di poter affermare che Avellino si distingue come una delle primissime città in Italia ad aver organizzato un evento dedicato e a parlarne pubblicamente. La nostra città si conferma come un polo di iniziativa civica e di impegno democratico, dimostrando una grande sensibilità verso temi di fondamentale importanza per il futuro del nostro Paese. Voglio ringraziare tutti i partecipanti, gli altri relatori quali l’Onorevole Michele Gubitosa, l’Avvocato Gaetano Aufieri Presidente della Camera Penale di Avellino, l’Avvocato Massimo Mingarelli referente progetti del Gruppo Territoriale M5s di Avellino e la Dottoressa Annamaria Torre figlia dell’Avvocato Marcello Torre e presidente dell’Associazione a lui dedicata. Avellino si conferma, ancora una volta, come una città che guarda al futuro con responsabilità e determinazione, pronta a svolgere un ruolo attivo nel dibattito pubblico e nelle scelte fondamentali per il nostro Paese.