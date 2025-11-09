Espongono lo striscione “Remigrazione”: denunciati per manifestazione non preavvisata

Poliziotti della Squadra Volante e della Digos, alle ore 12 di stamani, sono intervenuti in Piazza Kennedy ad Avellino dove, in occasione del consueto mercato settimanale, un gruppo di persone ha esposto per alcuni minuti uno striscione con la scritta “REMIGRAZIONE”.

Sul posto sono state identificate tre persone di 36, 40 e 41 anni, uno residente a Portici (NA) e gli altri due a Cava de’ Tirreni (SA), due dei quali con precedenti di polizia. I tre saranno denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per manifestazione non preavvisata e nei confronti degli stessi è stato altresì avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.