M5S, Sinistra Italiana-SiPuò, App e Controvento: piena solidarietà a Petracca

I rappresentanti del M5S, di Sinistra Italiana-SiPuò, di App e di Controvento esprimono la loro piena solidarietà a Maurizio Petracca per il violento e sconsiderato attacco di cui è stato vittima nel corso di un servizio trasmesso oggi da Itv.

Al consigliere regionale del Pd vengono attribuite affermazioni che non ha mai pronunciato, con una ricostruzione dell’accaduto completamente falsata e strumentalmente congegnata. Non c’è stato alcun “editto” censorio e discriminatorio nei confronti di Itv, la cui troupe, arrivata presso la sede del Pd in via Tagliamento dove si stava per svolgere una riunione riservata, non ha avuto accesso soltanto perché non era previsto che l’avesse.

Maurizio Petracca ha soltanto avuto il garbo di aprire e chiudere il portone dell’edificio, senza commenti, considerazioni né tantomeno minacce. Così è stato per Itv come per altre televisioni. E’ ben evidente che si voglia costruire volutamente un caso per allestire una campagna denigratoria nei confronti dell’intera coalizione di centrosinistra impegnata per costruire un’alternativa di governo ad Avellino. Giusto che si sappia.