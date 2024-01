Amministrative ad Avellino, assoluta centralità della coalizione di centrosinistra

I rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni – Pd, M5S, Sinistra italiana-SiPuò, App e Controvento – hanno ribadito oggi l’assoluta centralità della coalizione di centrosinistra insieme costruita nelle scelte da compiere in vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino.

Confermano così la validità del percorso delineato, che resta l’unico in grado di garantire alla città una nuova stagione civile, e sono al lavoro in maniera permanente per affrontare le scadenze immediatamente successive all’individuazione dei temi programmatici da cui scaturirà la proposta del candidato sindaco dopo la rinuncia di Benny De Maio dovuta a ragioni di salute. Nessun altro nome designato a rivestire l’incarico è stato mai pronunciato nel corso delle periodiche riunioni e quindi nessun’altra ipotesi è stata mai indicata e quantomeno discussa.