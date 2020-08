M5S, Pallini:”Nel decreto Agosto c’è una sezione dedicata al lavoro”

La deputata del Movimento Cinque Stelle, Maria Pallini, per diversi mesi ha posto all’attenzione del governo la tematica del lavoro. Ha dato spunti importanti per la crescita delle imprese e per il miglioramento degli operai.

“Come facilitatrice nazionale del Team Lavoro e Famiglia del Movimento 5 Stelle mi sono battuta in questi mesi per far arrivare sul tavolo della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e a tutto il governo spunti importanti per i lavoratori, per i datori di lavoro e le imprese”- queste le parole di Maria Pallini -.



“Sono soddisfatta del lavoro che stiamo facendo e che continua a dare i suoi frutti. Infatti, nel Decreto Agosto una parte è dedicata al lavoro e alle decontribuzioni. Abbiamo previsto: una decontribuzione al 100% per 6 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; una decontribuzione al 100% per 3 mesi per le assunzioni di lavoratori stagionali e di stabilimenti termali una decontribuzione al 100% per un massimo di 4 mesi per le imprese che faranno rientrare i lavoratori in azienda dalla cassa integrazione. In Italia dobbiamo aiutare le aziende ad assumere e i lavoratori a lavorare dignitosamente”.