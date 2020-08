In Evidenza Politica Primo Piano M5S, impianto di biogas a Foce: “Esposto in procura, tuteliamo la salubrita’ dell’aria e salvaguardiamo la salute dei cittadini di Sarno” 10 Agosto 2020

Raffica di segnalazioni dai cittadini di Sarno, per i miasmi provenienti dagli impianti biogas in località Foce: la Deputata Virginia Villani, la Senatrice Luisa Angrisani e il Consigliere Regionale Michele Cammarano del MoVimento 5 Stelle presentano un esposto alla Procura della Repubblica, all’Arpac, al Comune di Sarno e all’Asl competente.

“I miasmi provenienti da uno dei due impianti di biogas di Sarno continuano a rendere impossibile la vita dei cittadini che vivono o lavorano in località Foce: sono esasperati e hanno chiesto un rapido intervento. In particolare, in zona si avverte un persistente odore di decomposizione nell’aria che, oltre ad essere fastidioso, potrebbe anche essere rischioso per la salute dei cittadini del comprensorio.

Qualche settimana fa ci siamo recati in uno dei due impianti per interloquire con la proprietà e l’ente gestore, ma purtroppo, ad oggi, le segnalazioni dei cittadini per gli odori nauseabondi continuano senza sosta.

L’impianto che abbiamo visitato non sembrava essere fuori norma, ecco perchè abbiamo ritenuto opportuno chiedere di approfondire le cause di tale stato di inquinamento e, nel caso, di accertamento di responsabilità oggettive in merito. Non possiamo rischiare che questa produzione possa assumere profili rischiosi per il benessere e la salute pubblica.

Noi siamo dalla parte dei cittadini, sempre e continueremo la battaglia per garantire la salubrità dell’aria e della nostra terra” dichiarano le Parlamentari M5S Luisa Angrisani, Virginia Villani e il Consigliere Regionale, Michele Cammarano.