M5s, Gubitosa: “Quasi il 95% di sì a Conte è un voto netto e chiaro”

“Quasi il 95% di Sì per il nuovo corso del Movimento 5 Stelle a guida Giuseppe Conte è un voto netto, chiaro e inequivocabile. Non è più tempo di stare fermi, è il momento di tornare protagonisti con i nostri principi ed i nostri valori. Adesso a lavoro per gli italiani, guidiamo il nostro Paese verso la ripresa”.

Lo scrive su Facebook il Vicepresidente M5s Michele Gubitosa.

Ratifica delle deliberazioni assunte dagli iscritti in date 16 settembre 2021, 29/30 novembre 2021 e 9/10 dicembre 2021 e, per quanto occorra, loro rinnovazione (aventi ad oggetto la elezione di Roberto Fico e di Virginia Raggi alla carica di Componenti del Comitato di Garanzia deliberata in data 16 settembre 2021; la elezione di Riccardo Fraccaro alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, deliberata in data 16 settembre 2021; la destinazione delle restituzioni dei portavoce nazionali, di approvazione dell’accesso al 2X1000 e al finanziamento privato in via agevolata, deliberate in date 29/30 novembre 2021; la elezione di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco alla carica di Vice Presidenti deliberata in date 9/10 dicembre 2021, con precisazione del successivo conferimento a Paola Taverna della carica di Vice Presidente vicaria; la costituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa, l’elezione dei componenti dei Comitati statutari e dei Comitati istituiti in via facoltativa assunte in date 9/10 dicembre 2021).

Hanno risposto SI: 53.427 – pari al 90,48% dei votanti

Hanno risposto NO: 5.620 – pari al 9,52% dei votanti