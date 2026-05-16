M5s, “La città della legalità”: domani ospiti ad Avellino Cafiero De Raho e Ricciardi

Continua il ciclo di incontri “La città che verrà”, promosso dal Movimento 5 Stelle di Avellino per approfondire i temi centrali del futuro della città e del territorio.

Domenica 17 maggio, alle ore 18:30, presso il comitato elettorale del M5S di Avellino, in Piazza Libertà n. 48, si terrà l’incontro dal titolo “La città della legalità”.

Ospite dell’evento sarà l’On. Federico Cafiero De Raho, già magistrato e Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che interverrà sul valore della legalità come fondamento indispensabile per la crescita civile e sociale delle comunità.

Sarà inoltre presente Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e componente della 1ª Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, nonché della Commissione parlamentare di Vigilanza RAI.

A concludere il dibattito sarà il candidato sindaco, l’avvocato penalista Nello Pizza, che ribadirà la necessità di costruire una città che viva nella piena legalità, nella trasparenza amministrativa e nel rispetto delle regole, come presupposto essenziale per garantire fiducia, sicurezza e sviluppo alla comunità avellinese.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di confronto pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle di Avellino, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali nella costruzione di una visione condivisa della città del futuro.