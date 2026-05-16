Botte e minacce alla ex compagna: trentaquattrenne condannato per stalking

ATRIPALDA- “Ti taglio la gola…tu non avrai nessuno al di fuori di me”. Questa la minaccia che un trentaquattrenne di Atripalda, difeso dall’avvocato Rolando Iorio, avrebbe rivolto il 22 maggio del 2022 alla sua ex compagna, dopo averla colpita con pugni alla testa, facendola cadere e continuandola a colpire con calci allo stomaco, tanto che la vittima era stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere con una prognosi di due giorni. La donna si e’ costituita parte civile nel processo, difesa dall’avvocato Fabio Tulimiero. A distanza di quattro anni e’ arrivato il verdetto di primo grado per i presunti maltrattamenti in famiglie e le lesioni personali. Tre anni e quattro mesi di reclusione per il trentaquattrenne, quelli inflitti dal giudice monocratico del Tribunale di Aveliino nei confronti dell’uomo. Le indagini sugli episodi di maltrattamenti sono state condotte dai Carabinieri di Atripalda, che avevano raccolto la denuncia della ragazza, vittima di atti vessatori e umiliazioni. A partire dall’ aprile 2022, quando era stata percossa dal compagno che gli aveva tirsto i capelli. Il più delle volte le violenze erano associate ad abuso di sostanza alcolica. Si attendono le motivazioni della sentenza.