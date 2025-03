M5S, Ciampi: “Arcelor Mittal, Governo e Regione intervengano”

“La storica fabbrica Arcelor Mittal di Luogosano – San Mango sul Calore è a rischio chiusura. Con una comunicazione brutale, l’azienda ha annunciato il licenziamento di 70 lavoratori. Sono al fianco degli operai in questa fase drammatica e chiedo un intervento immediato del Governo, in particolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e della Regione Campania per avviare tavoli di trattativa con l’azienda e scongiurare la chiusura. È evidente che il nostro sistema industriale ha bisogno di una revisione strategica fondata sulla sostenibilità e sugli investimenti in ricerca e sviluppo. Rinviare la transizione ecologica a un futuro indefinito significa condannare intere filiere produttive all’obsolescenza e alla chiusura. Servono nuovi investimenti per rendere le imprese competitive, evitando che il peso della crisi ricada unicamente sui lavoratori. Non possiamo ignorare che molte delle aziende oggi in difficoltà hanno beneficiato di ingenti finanziamenti pubblici, prima attraverso le agevolazioni post-sisma, oggi con le Zone Economiche Speciali (ZES). È necessario vincolare questi imprenditori a investimenti periodici in innovazione, per garantire stabilità e continuità produttiva nei territori in cui operano”.

Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. “Chiedo l’apertura immediata di tavoli di confronto presso la Regione Campania e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I lavoratori di Arcelor Mittal non possono essere lasciati soli e la politica ha il dovere di intervenire con determinazione per difendere il lavoro e il futuro industriale del nostro territorio”.